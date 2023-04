Le PSG se déplace à l’Allianz Arena ce samedi (21h sur Canal +) afin d’y affronter l’OGC Nice. Une rencontre pour laquelle Christophe Galtier devra une nouvelle fois composer avec les absences des uns et des autres.

Le PSG s’est entraîné aujourd’hui au Camp des Loges sous les yeux de Nasser Al-Khelaïfi. Une séance avec en ligne de mire cette rencontre capitale face à l’OGC Nice. Les Aiglons, en forme en ce moment, voudront surfer sur une vague positive afin de poursuivre leur bataille à la course européenne. De leur côté, les Parisiens devront hausser leur niveau dans le but de préserver la première place en Ligue 1 Uber Eats. Pour cela, Christophe Galtier devra sans grande surprise composer sans Presnel Kimpembe et Neymar, deux absents longues durées. En plus de ces deux joueurs, le point médical du jour fait état d’une lésion aux ischios pour Marco Verratti et d’une contusion à la cheville droite pour Juan Bernat. Le milieu de terrain italien et le latéral gauche espagnol sont donc forfaits pour ce OGCN / PSG. En défense, Nordi Mukiele a retrouvé le chemin de l’entraînement, mais ne figure pas dans la liste des joueurs convoqués par Christophe Galtier pour le déplacement sur la Côte d’Azur.

Le groupe parisien pour OGCN / PSG