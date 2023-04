Le PSG se déplace ce samedi soir (21h sur Canal +) sur la pelouse de l’OGC Nice. L’occasion pour Christophe Galtier et Didier Digard de se rendre en conférence de presse d’avant match la veille du match. Le coach des Aiglons était accompagné de son attaquant Terem Moffi.

L’OGC Nice se dresse donc face au PSG pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 Uber Eats. Les Azuréens n’ont plus connu la défaite depuis le 32e de finale de Coupe de France perdu (1-0) face au Puy-en-Velay le 7 janvier dernier. Cette désillusion était la dernière rencontre de Lucien Favre sur le banc niçois. Depuis, Didier Digard a repris la tête de l’équipe et compte 8 victoires et 6 matchs nuls toutes compétitions confondues. L’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain (2007-2008) débute sa carrière d’entraîneur tambour battant. Le technicien français était en conférence de presse d’avant match aujourd’hui, et a évoqué la mauvaise passe que traverse le PSG : « Nous ça ne nous change rien, on est focalisé sur l’envie de renouer avec le succès, pour une fois dans un stade comble, donc sincèrement .. Après c’est Paris, on dis pas qu’on est pas au courant, c’est aussi grâce à eux que le stade est rempli. Mais le fait qu’ils soient dans une passe un peu moins bonne et que le coach était le coach ici la saison passée, par contre ça ne change rien« . Des propos sur lesquels Terem Moffi, présent également en conférence de presse d’avant match, a rebondi : « Je ne sais pas si c’est le meilleur ou le pire moment pour les affronter. Après avoir perdu deux matchs, ils viennent avec la volonté de rebondir. Toute leur équipe va vouloir prouver qu’elle est encore compétitive, donc ça va être un match très très difficile. De notre côté, il faut que l’on soit positif, jouer comme on sait le faire, et essayer gagner« .

« Pas d’attention particulière par rapport à Paris«

Didier Digard a été interrogé sur l’état d’esprit de son groupe la veille de ce OGCN / PSG, et si l’attention était particulière à l’approche de ce choc : « Je serais vraiment deçu si c’était le cas. C’est pas du tout ce qu’on veut être ou proposer. Je veux que tous les matchs ont soit vraiment focalisés. Cela demande beaucoup d’énergie, mais je pense que les joueurs répondent présents, et qu’il n’y a pas d’attention particulière par rapport à Paris« . Si l’attention n’est pas particulière pour la rencontre, Didier Digard de son côté n’a pas de plan de jeu particulier non plus : « Franchement quand il y a autant de qualité en face, je pense que la meilleure chose c’est de se focaliser sur nous. Au final c’est plus ce qu’on va proposer plutôt que d’essayer de contrer ce genre d’adversaire parce qu’individuellement ils peuvent faire la différence à n’importe quel moment donc vous pouvez établir des plans etc, mais au final je pense que, plus que d’habitude, il faudra juste marquer plus qu’eux« .

