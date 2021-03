PSG / Lille : annoncez votre pronostic

Ce mercredi (17h45 sur France 2 et Eurosport 2), le PSG et le LOSC s’affronteront dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino ne pourra toujours pas compter sur Neymar Jr. Juan Bernat (reprise personnelle), Pablo Sarabia (hanche) et Presnel Kimpembe (repos) sont également forfaits. De son côté, Moise Kean effectue son retour dans le groupe du PSG. Alors comment sentez-vous ce choc entre le PSG et Lille ? Annoncez votre pronostic ici.

Dimanche dernier, le PSG s’était incliné – au Parc des Princes – face au FC Nantes (1-2), en clôture de la 29ème journée de Ligue 1. Aucun Csien n’avait annoncé le bon résultat ici.