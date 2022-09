Hier soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Lyon en clôture de la 8e journée de Ligue 1 (0-1). Pour cette rencontre, Christophe Galtier a offert une surprise en titularisant Fabian Ruiz au milieu de terrain au côté de Marco Verratti en lieu et place de Vitinha. Après deux entrées en jeu, l’ancien du Napoli a joué un peu moins de 60 minutes avant d’être remplacé par le Portugais. Pour une première dans le onze, Fabian Ruiz a rendu une belle copie.

Un pourcentage très élevé de passes réussies

En 57 minutes de jeu, le numéro 8 du PSG a touché 68 ballons. Il a été très propre dans ses passes avec une réussite de 93% (56 sur 60). L’Espagnol (26 ans) a souvent joué vers l’avant et réussi à faire des différences. Il a même frappé une fois au but mais sa tentative a été contrée par la défense lyonnaise. Fabian Ruiz a aussi réalisé une passe clé. Dans les duels, il a été plus en difficulté n’en remportant que deux sur cinq. Il a été relativement propre dans son jeu, ne perdant que cinq ballons. Fabian Ruiz qui a aussi participé aux tâches défensives avec deux tacles.