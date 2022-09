Résultats des adversaires européens du PSG

Avant la trêve internationale, le PSG s’est imposé hier soir lors du choc de la 8e journée de Ligue 1 contre Lyon (0-1). Avec ce succès, les Parisiens ont repris seul la tête du championnat avec deux points d’avance sur leur dauphin, l’Olympique de Marseille. Il faudra attendre le 1er octobre prochain pour revoir jouer les Rouge & Bleu avec la réception – au Parc des Princes – de Nice dans le cadre de la 9e journée. Les adversaires du PSG en Ligue des Champions jouaient aussi ce week-end. Petit tout des résultats du Maccabi Haïfa, de la Juventus et du Benfica.

Maccabi Haïfa

Après sa défaite contre le PSG, malgré l’ouverture du score et une bonne partie, le Maccabi Haïfa retrouvait le championnat israélien ce week-end avec un déplacement sur la pelouse de l’Hapoel Jérusalem. Et cette rencontre a été un cauchemar pour Haïfa. Les joueurs de Barak Bakhar se sont en effet inclinés trois buts à zéro. Après quatre victoires en quatre matches depuis le début de la saison, le Maccabi Haïfa s’incline pour la première de la saison en championnat. Il se classe deuxième à un point du leader, le Maccabi Tel Aviv.

Juventus Turin

La Juventus Turin réalise un début de saison moyen en Serie A avec deux victoires et quatre nuls en six matches. Les coéquipiers d’Angel Di Maria restaient sur deux matches nuls en championnat et affrontaient le promu Monza ce week-end. Et malgré le fait que la Juventus était la favorite dans cette rencontre, c’est bien Monza qui a dominé la première mi-temps de la rencontre. Le club turinois semblait amorphe, sans solution, réalisant trop d’erreurs dans le dernier geste. La Juve qui va même être réduite à 10 à la 40e minute. Angel Di Maria mettant un coup de coude dans le torse d’Izzo qui était allé le chercher au duel. La deuxième période est toujours aussi poussive du côté turinois, Monza arrivant même à marquer à la 75e minute pour s’offrir son premier succès en Serie A cette saison. La Juve poursuit son début de saison moyen et se retrouve huitième avec 10 points, sept longueurs de retard sur le leader Naples.

Le XI de la Juventus : Perin – De Sciglio (Soulé, 86e), Gatti, Bremer, Danilo – Miretti (Faglioli, 86e), Paredes, Mc Kennie – Di Maria, Vlahovic – Kostic (Kean, 78e)

Benfica

Après six victoires en six matches de championnats, et deux succès en deux rencontres de Ligue des Champions, le Benfica souhaitait poursuivre son début de saison parfait avec la réception du Maritimo. Et lors de cette rencontre, les joueurs de Roger Schmidt n’ont pas fait dans la dentelle contre le dernier de la Liga Bwin. Le club lisboète s’est largement imposé (5-0) grâce à des buts de Rafa Silva (28e), Gonçalo Ramos (47e, 64e), pisté par le PSG cet été, David Neres (82e) et Julian Draxler (88e). Prêté par les Rouge & Bleu cet été, l’Allemand a retrouvé le chemin des filets un an après. Et quel but. Après plusieurs feintes le long de la ligne de la surface de réparation du Maritimo, Draxler a déclenché une frappe surpuissante qui a terminé dans la lucarne droite. Après une saison tronquée, l’international allemand commence à retrouver des couleurs au Portugal. Le Benfica poursuit donc son début de saison sans-faute et conserve sa place de leader avec deux points d’avance sur Braga.

Le XI du Benfica : Vlachodimos – Bah (Moares, 82e), Silva (Brooks, 89e), Otamendi, Grimaldo (Ristic, 82e) – Neres, Aursnes, Fernandez (Luis, 68e), Joao Mario – Rafa Silva (Draxler, 68e) – Ramos