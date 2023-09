La 4ème journée de Ligue 1 s’achève ce dimanche soir avec un choc entre l’OL et le PSG (20h45, Prime Video). Voici le groupe convoqué par Laurent Blanc pour cette échéance.

En pleine zone de turbulences, l’Olympique Lyonnais accueille le Paris Saint-Germain. Une opposition qui s’annonce d’emblée difficile pour les Gones, sur le fil tant sportivement qu’extra sportivement. Les Rouge et Bleu, eux, forts de leurs nouvelles recrues, espèrent enchaîner après un succès intéressant face au RC Lens la semaine passée. D’ailleurs, Laurent Blanc, qui pourrait connaître quelques déboires en cas de contreperformance de ses ouailles, a communiqué sa liste de joueurs pour affronter les Parisiens.

La bonne nouvelle, côté Lyon, réside dans le retour d’Anthony Lopes. En revanche, Alexandre Lacazette doit purger sa suspension. Il ne prendra donc pas part à ce match. Même constat pour les nouvelles recrues Diogo Moreira et Paul Akouokou. Ernest Nuamah et Mama Baldé pourraient, à contrario, faire leurs tous premiers pas sous leurs nouvelles couleurs face à Gianluigi Donnarumma et ses partenaires.

À voir aussi : OL / PSG – Les compositions probables

Le groupe de l’OL face au PSG