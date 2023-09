OL / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche soir, le PSG a livré une très belle partition sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais. Et plusieurs joueurs ont répondu présents lors de cette affiche.

Victorieux largement de l’Olympique Lyonnais (1-4), le PSG monte sur le podium avant de retrouver la compétition dans deux semaines. Et les joueurs de Luis Enrique ont confirmé leur excellent résultat de la semaine passée face au RC Lens (3-1) en livrant une véritable démonstration sur la pelouse de l’OL, notamment en première période. Et plusieurs joueurs ont une nouvelle fois donné satisfaction à l’image de Manuel Ugarte.

Ugarte poursuit sur sa lancée, le rôle précieux d’Asensio

Très performant depuis le début de saison, l’Uruguayen de 22 ans s’est une nouvelle fois montré très précieux et impressionnant dans la récupération du balle et le pressing haut. « Les matchs se suivent et se ressemblent pour l’Uruguayen, impliqué sur les trois premiers buts. Il obtient le pénalty de l’ouverture du score en allant presser haut Tolisso (3e). Puis gratte un ballon qui enclenche le second, et trouve Asensio pour le troisième. Un peu de déchet mais tellement d’énergie », décrypte Le Parisien qui lui donne la note de 7.5/10.

Autre joueur important de cette soirée, Marco Asensio. Positionné dans un rôle de faux numéro 9, l’Espagnol s’est montré très précieux, avec un but et une passe décisive à la clé. « Positionné avant-centre, il a démontré qu’il pouvait être une solution, lui aussi, dans ce rôle. Il a marqué (38e), il a été passeur décisif aussi (45e+2) et aurait pu l’être un peu plus tôt avec ce service délicieux pour Hakimi (32e). Cela ne l’a pas empêché pour autant de défendre avec abnégation et de gratter quelques ballons, lui aussi », analyse L’Equipe, qui lui donne la note de 8/10. Mais un autre joueur a marqué les esprits au Groupama Stadium, Gianluigi Donnarumma. Le portier italien a été impressionnant sur sa ligne de but. « L’Italien a dû se déployer à sept reprises pour préserver son but. Son ‘horizontale’ sur la demi-volée de Tolisso est celle d’un gardien de très haut niveau (34e) », résume L’E.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 8 – Hakimi 7, Marquinhos 8, Skriniar 5, Hernandez 5 – Zaïre-Emery 5, Ugarte 7, Vitinha 6 – Dembélé 6, Asensio 8, Mbappé 8

