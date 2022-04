Depuis ce samedi soir, le PSG est officiellement devenu le champion de France 2022. Un 10e sacre qui lui permet d’entrer un peu plus dans l’histoire du football français aux côtés de l’AS Saint-Etienne. Désormais, les Rouge & Bleu auront quatre matches (Strasbourg, Troyes, Montpellier et Metz) avant la clôture de cet exercice 2021-2022 compliqué sur le plan sportif. De plus, le club de la capitale devra gérer de nombreux dossiers afin d’entamer la prochaine saison dans les meilleures conditions.

Premièrement, le club de la capitale devra dégraisser son effectif. Outre le dossier du gardien de but (Donnarumma / Navas), les dirigeants parisiens devront trouver une porte de sortie à certaines joueurs indésirables à l’image de Layvin Kurzawa, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi. À cela s’ajoutent les dossiers de Mauricio Pochettino et son potentiel remplaçant, Leonardo et surtout Kylian Mbappé. Et ce dimanche, Le Parisien fait un point sur les chantiers qui attendent le PSG en cette fin de saison. Concernant le champion du Monde 2018, il est toujours en réflexion sur son avenir, comme il l’a rappelé récemment. En fin de contrat en juin prochain, le joueur de 23 ans a deux possibilités : rester deux ans de plus au PSG ou rejoindre le Real Madrid. « L’attaquant ne possède pas encore tous les paramètres dans les mains pour trancher, entre les contours de l’équipe (quel entraîneur et quel effectif), son contrat (salaire et droits à l’image), et l’endroit idéal pour gagner (Ligue des champions et Ballon d’or) », rappelle LP. Cette semaine, la famille de Mbappé était présente à Doha afin de rencontre le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi. L’entourage du joueur discutera également avec le Real Madrid dans les prochains jours.

Et pour trancher définitivement sur son avenir, Kylian Mbappé aura également besoin de connaître les contours du prochain organigramme du PSG. Vivement critiqué depuis plusieurs mois, le directeur sportif, Leonardo, voit son avenir être discuté du côté de Doha. Mais, « aux dernières nouvelles, sa cote se maintient à un niveau appréciable », rapporte le quotidien francilien. En cas de maintien, il aura pour objectif de dégraisser un effectif pléthorique. Autre dossier prioritaire en cette fin de saison : l’avenir de Mauricio Pochettino. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2023, le futur du coach argentin semble s’écrire loin de la capitale. Les différentes parties ne souhaitent pas poursuivre l’aventure ensemble. « Le divorce est imminent, il relève juste d’un règlement financier. Une quinzaine de millions d’euros sont en jeu pour libérer le technicien argentin et son staff de sa dernière année de contrat », précise Le Parisien sur son site internet. Et pour diriger cet effectif de stars, les dirigeants du PSG optent pour la solution Zinedine Zidane, mais ce dernier privilégie toujours l’Equipe de France, en cas de départ de Didier Deschamps après le Mondial 2022. Ainsi, un autre nom est apparu ces derniers jours. En effet, l’actuel coach de Tottenham, Antonio Conte (52 ans), aurait proposé ses services pour entraîner le PSG pour une courte mission de deux ans. Outre le coach italien, le nom d’Arsène Wenger « revient parfois dans la galaxie PSG, mais davantage à un poste de dirigeant que sur le banc. »