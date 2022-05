Avec une saison 2021-2022 mouvementée, les Féminines du PSG auront l’opportunité de remporter un trophée ce dimanche en fin d’après-midi. En effet, les Parisiennes affronteront le club de D2, Yzeure, en finale de Coupe de France (à 18h15 sur Eurosport 1 et France 4). Distancées en championnat (cinq points de retard sur l’OL) et éliminées en demi-finales de Ligue des champions, les joueuses de Didier Ollé-Nicolle auront pour objectif de remporter au moins un trophée cette saison. Avant cette rencontre, le coaches des Féminines du PSG a évoqué cette finale de coupe, dans des propos rapportés par le site officiel du club.

Comment se sent le groupe avant ce match ?

« Tout le monde sait que depuis la qualification à Fleury, c’est un objectif du club, un objectif de l’équipe. On a eu un parcours difficile, on a dû éliminer Lyon, faire un déplacement à Montpellier, aller battre Fleury, entre nos deux matches du Bayern, donc c’était un tirage extrêmement compliqué pour arriver jusqu’à cette finale. Mais maintenant, c’est une finale à gagner maintenant, un trophée à aller chercher, une ligne à écrire sur notre palmarès. Donc c’est très important. Cette semaine de préparation s’est bien passée, on est revenu avec la victoire de Bordeaux, maintenant c’est à nous de jouer. »

Comment aborde-t-il cette rencontre face à Yzeure ?

« Je n’ai jamais imaginé qu’on partait favoris. J’ai joué assez de matches de Coupe de France, avec des parcours merveilleux en étant outsiders, et des désillusions en étant favoris, que l’on doit faire preuve de respect pour cet adversaire qui est arrivé en finale avec ses qualités. Il faut avoir l’humilité de dire que rien n’est acquis. Mais on se doit de faire un très gros match pour le gagner. Je n’envisage que la victoire. Mais il faut la préparer psychologiquement pour ne pas avoir d’excès de suffisance, et la volonté de montrer qu’on fait une bonne saison, qu’on est une grande équipe. »