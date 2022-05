La saison 2021-2022 du PSG arrive bientôt à son échéance et de nombreux changements sont attendus aussi bien dans l’organigramme du club qu’au sein de l’effectif. Si les avenirs de Mauricio Pochettino, Leonardo et surtout Kylian Mbappé sont actuellement au centre des attentions, le mercato estival devra également permettre aux Rouge & Bleu de renforcer le groupe pour le prochain exercice. Et comme trop souvent ces dernières années, le secteur du milieu de terrain sera l’un des chantiers lors des prochains mois. Si les dirigeants parisiens doivent dégraisser dans un premier temps, ils recherchent également les bonnes opportunités de marché. En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba est souvent annoncé chez le club parisien. Mais le PSG doit faire face à un concurrent de taille dans ce dossier.

La Juventus Turin s’active dans le dossier Paul Pogba

En effet, ce dimanche, de nombreux médias transalpins annoncent que la Juventus Turin a accéléré pour rapatrier Paul Pogba en Italie. D’après le spécialiste du mercato, Gianluca Di Marzio, l’international français devrait bien quitter Manchester United à l’issue de son contrat. Et selon le journaliste italien, les représentants du joueur de 29 ans seront à Turin ce lundi pour « voir si un accord avec les Bianconeri est vraiment possible. » Toujours selon Di Marzio, l’ancien de la Juventus (2012-2016) aurait un accord avec la Vieille Dame mais l’offre salariale serait jugée insuffisante et inférieure à celles du PSG ou de Manchester United pour un renouvellement. Mais dans ce dossier, le club italien veut miser sur l’attache du Français avec son ancien club. Le milieu de terrain serait notamment placé au centre du projet. Ainsi, la réunion prévue ce lundi aura une importante particulière pour la Juve afin de convaincre Paul Pogba.

De son côté, Goal Italia confirme que l’intérêt de la Juventus Turin pour Paul Pogba est sérieux. « La Juventus, après une phase d’évaluation minutieuse, a décidé ces dernières heures d’accélérer sur ce front », précise le média. Si le joueur de 29 ans n’est pas insensible à l’intérêt de son ancienne formation, la question financière aura un rôle important dans son prochain contrat. Toujours selon Goal, l’entourage du joueur demanderait un salaire net de 11M€ par an avec au minimum un contrat de quatre saisons. La Vieille Dame part donc avec du retard sur ses concurrents mais ne perd pas espoir.

Enfin, Tuttosport rapporte également qu’une réunion entre les représentants de Paul Pogba et la Juventus Turin est programmée ce lundi. Selon le journal turinois, la Vieille Dame veut renouveler son milieu de terrain. De plus, Massimiliano Allegri apprécie l’expérience du champion du Monde 2018 et souhaite le mettre au centre du projet de la Juve. « Il correspond aux souhaits exprimés par l’entraîneur : c’est un ancien et il correspond toute une série de caractéristiques techniques et humaines qui en font un candidat idéal pour Allegri. » Cependant, l’aspect financier sera au centre des discussions, notamment face à l’intérêt du PSG. Toujours selon Tuttosport, l’offre salariale de la Juventus serait de 4M€ inférieure à celle des Rouge & Bleu. « Et pourtant, la Pioche est prête à réfléchir, ne faisant pas forcément passer son portefeuille avant son cœur. »

Temps de jeu 2021-2022 de Paul Pogba*

Premier League : 20 matches disputés (1.353 minutes) – 1 but et 9 passes décisives

: 20 matches disputés (1.353 minutes) – 1 but et 9 passes décisives Ligue des champions : 6 matches disputés (347 minutes)

: 6 matches disputés (347 minutes) FA Cup : 1 match disputé (82 minutes) Blessures : Ischio-jambiers (10 novembre au 3 février), mollet (depuis le 19 avril)

: 1 match disputé (82 minutes)

*Source : Transfermarkt