Mauricio Pochettino a rejoint le PSG en janvier 2021. Depuis un peu plus d’un an, l’entraîneur argentin n’a pas réussi à trouver une équipe type et un style de jeu. Alors qu’il promettait du beau jeu à son arrivée, cela ne se retransmet pas sur le terrain. Ses joueurs peinent dans le jeu malgré des bons résultats en championnat. Joueur de Mauricio Pochettino à Tottenham entre 2017 et 2019, Serge Aurier a tenu à prendre la défense de l’entraîneur argentin.

« Je suis très triste. C’est quelqu’un avec qui j’ai beaucoup appris. Et surtout, je connais la personne. Je suis déçu de la manière dont ça se passe à Paris, j’étais vraiment content quand il a été approché par Paris. Avec ce que j’ai appris et ce que j’ai vu, je savais qu’il avait l’âme pour donner ce qu’il manquait à cette équipe. Malheureusement, ça ne s’est pas toujours bien passé depuis qu’il est là. Mais je pense que ce n’est pas seulement de sa faute, assure l’ancien joueur du PSG dans une interview accordée à BeIN Sports. Je pense qu’il n’a pas réussi à faire ce qu’il avait fait avec nous à Tottenham, c’est vrai que ce n’est pas le même style de joueurs. Le connaissant, son plan de jeu a toujours été bon, ce qui nous a amenés en finale de la Ligue des Champions. Il y a beaucoup de problèmes en interne qu’il n’arrive pas à gérer. Ça me fait un peu mal pour lui. J’espère en tout cas qu’il va continuer jusqu’à la fin de la saison, on verra bien ce qu’il se passera.«