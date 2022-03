Les féminines du PSG s’imposent face à Soyaux

La section féminine du PSG était sur le pont ce vendredi soir à l’occasion de la 17e journée de D1 Arkema. Une partie, dans leur antre face à Soyaux, capitale pour rester dans le sillage de l’OL. Lors de la journée précédente, les Parisiennes avaient été tenues en échec par les Montpelliéraines, le but était donc de reprendre la marche en avant.

Opposé au 11ème du classement, le PSG a démarré tambours battants sa rencontre avec énormément d’intensité. Une entame logiquement récompensée par une réalisation de l’inévitable et excellente Sakina Karchaoui dès la 13e minute de jeu. Le score ne bougeait pas jusqu’à la pause et ce, malgré de nombreuses situations dangereuses pour les Rouge et Bleu. Et le second acte commençait comme le précédent avec des Franciliennes incisives. Néanmoins, il faudra attendre la 84e pour voir le PSG prendre le large. C’est Aminata Diallo qui trompait la gardienne adverse pour entériner le succès des siennes. Score final 2-0. Avec ce résultat, le club de la capitale reste à trois unités des Lyonnaises, ces dernières ayant remporté, dans le même temps, leur match face à Dijon (0-3).