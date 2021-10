Ollé-Nicolle : « On prépare chaque match pour les gagner »

Les Féminines du PSG ont réussi leur début de campagne européenne en s’imposant la semaine dernière sur la pelouse de Breidablik (0-2) dans le cadre de la première journée de la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League. Demain, elles retrouvent la compétition avec la réception – au Stade Jean Bouin – de Kharkiv (18h45). Les Ukrainiennes s’étaient inclinées contre le Real Madrid lors de la première journée (1-0). À la veille de cette rencontre, Didier Ollé-Nicolle a demandé de la vigilance à ses joueuses.

« Je n’avais pas aimé l’animation en première période contre Breidablik, tout avait été corrigé en deuxième, et la réaction contre Guingamp a été superbe. C’était certainement notre meilleur match en termes de qualité et d’intensité. C’était quasi parfait, l’idée est de poursuivre sur cette voie pour le match contre Kharkiv, dévoile le coach parisien pour PSG TV. On prépare chaque match pour les gagner. Nous voulons gagner pour nous mettre à l’abri et nous qualifier le plus rapidement possible. C’est ce que nous avons fait en Islande, il faut aussi prendre les points demain contre Kharkiv. C’est une bonne équipe, qui défend bas et très bien organisée. C’est une équipe de contre, elles ont mis le Real Madrid en difficulté, dans un match où il y a eu très peu d’occasion. Elles n’ont perdu que 1-0, il faudra être très vigilant, et faire le même match que dimanche contre Guingamp. »