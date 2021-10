Donnarumma touché par les sifflets des supporters

La semaine dernière, l’Italie jouait sa demi-finale de Ligue des Nations contre l’Espagne (1-2) dans le stade mythique de San Siro. Un stade que connaît très bien Gianluigi Donnarumma. Le portier du PSG (22 ans) y a joué pendant huit ans avec l’AC Milan. Cet été, il a fait le choix de ne pas prolonger son contrat avec le club lombard et de rejoindre les Rouge & Bleu. Un choix qui n’a pas plu à ses anciens supporters, qui l’ont sifflé mercredi soir. Dans un entretien accordé au programme Le Iene de la chaîne Italia 1, Donnarumma est revenu sur ses sifflets.

« J’ai passé huit ans au Milan donc c’est toujours une émotion de revenir à San Siro. Et c’est normal d’être touché par les huées. J‘ai grandi ici et j’ai toujours été un fan de Milan. On n’oublie pas ces huit années facilement. J’ai toujours un cœur de Rossoneri, assure le numéro 50 du PSG. J’aimerai toujours les supporters du Milan et je serai toujours l’un d’entre eux. »

Pour prouver son amour pour l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma a accepté de se faire tatouer le logo du club – de façon éphémère – sur son bras. Quand le présentateur lui a demandé s’il pourrait en faire un permanent, l’international italien n’a pas fermé la porte. « On verra, on verra… Bon, OK ! »