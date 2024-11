OM / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce dimanche soir (20h45, DAZN), le PSG affronte Marseille en clôture de la neuvième journée de Ligue 1. À moins de deux heures du coup d’envoi, vous pouvez annoncer votre pronostic.

Ce dimanche soir, le PSG retrouve la Ligue 1 avec le déplacement au stade Vélodrome en clôture de la neuvième journée. Leader du championnat, le club de la capitale voudra profiter du faux pas de Monaco contre Nice (2-1) pour prendre seul la tête du championnat et prendre trois points d’avance sur les Monégasques et six sur son adversaire du soir. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe presque au complet. Seuls Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos, absents de longue date, manquent à l’appel. Il devrait aligner une équipe proche de celle alignée contre le PSV Eindhoven, avec Vitinha à la place de Fabian Ruiz et Marco Asensio en pointe plutôt que Lee Kang-in.

À moins de deux heures du coup d’envoi de ce match contre Marseille, comment sentez-vous cette rencontre ? Partagez votre pronostic dans la rubrique commentaires ci-dessous. Mardi soir, le PSG a concédé le match nul sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions (1-1). Un score annoncé que personne n’a trouvé ici. Dommage !