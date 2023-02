OM / PSG : Le groupe parisien pour le déplacement à Marseille

Le PSG rejoindra Marseille ce mercredi 8 février afin d’y affronter l’OM sur sa pelouse dans le cadre des huitièmes de finale de Coupe de France. Une rencontre pour laquelle Christophe Galtier pourra compter sur les retours de plusieurs de ses joueurs.

Le coach du Paris Saint-Germain a lui même fait un point sur son groupe aujourd’hui en conférence de presse d’avant-match et celui-ci se confirme avec le communication officielle du groupe des 20 joueurs parisiens qui feront les déplacement à Marseille. En effet, Christophe Galtier pourra principalement compter sur le retour de Marco Verratti au milieu de terrain. L’Italien ayant purgé ses deux matchs de suspension suite à son carton rouge reçu en championnat face à Reims (1-1) le 29 janvier dernier, il postule naturellement à une place de titulaire dans l’entrejeu Rouge & Bleu. Sergio Ramos et Neymar, gênés aux adducteurs et absents de la dernière rencontre du PSG face à Toulouse (victoire 2-1), font également leur retour pour ce Classique.

Le groupe du PSG face à l’OM