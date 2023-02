Comme son homologue du PSG, le coach de l’OM, Igor Tudor, était présent aujourd’hui en conférence de presse. Contrairement à Christophe Galtier, le technicien croate était accompagné d’un de ses joueurs : Valentin Rongier.

Un point presse durant lequel, malgré la confiance engrangée ces dernières semaines, les Marseillais se sont montrés prudents dans leur façon d’aborder le Classique de ce mercredi (21h10 sur BeIN Sports & France 3). Lors de leur dernière sortie en championnat, les Phocéens se sont inclinés (1-3) face à l’OGC Nice sur leur pelouse, une déconvenue qui n’impacte pas dans les rangs marseillais selon Valentin Rongier : « Physiquement, on récupère comme après chaque match. On sera en forme demain. Mentalement, on doit passer à autre chose. On ne peut pas gagner tous les matchs. Il faut oublier et passer sur le match de demain. On joue au foot pour jouer ce genre de matchs devant notre public avec un stade plein. La pression, on la prend du bon côté et elle nous galvanise« . Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a par la suite affirmé qu’ils joueront le coup à fond sans dénaturer leur jeu proposé depuis le début de saison : « Paris gagne ses matchs, ils ont un effectif de qualité. Il faudra être concentré à 200% pour passer. On se dit que ça va être dur mais on en est capable. On ne va pas changer notre style de jeu. On aime presser haut. Il faudra garder un équilibre. Physiquement, nous sommes prêts, à l’image de l’équipe que ce soit dans les duels ou dans la répétition des efforts. On travaille beaucoup sans ballon. On ne changera pas notre style de jeu. On sera à 200% dans les duels et les courses. Il faudra se méfier des contre-attaques. On va essayer de mettre beaucoup d’intensité dans ce match« . Une intensité attendue que vient confirmer Valentin Rongier.

Valentin Rongier au duel avec Neymar au Parc des Princes le 16/10/2022 (Victoire du PSG 1-0)

Le Français s’est ensuite exprimé au sujet des individualité du PSG : « Vu notre style de jeu, Mbappé est une arme redoutable mais son absence est une bonne chose pour nous. Paris a d’autres joueurs qui vont vite vers l’avant […] Il n’y a pas de plan anti-Messi car ils ont de bons joueurs à tous les poste« .

Le coach de l’Olympique de Marseille a également livré son sentiment à un peu plus de 24h du coup d’envoie de la rencontre : « On ne doit rien guérir car l’équipe est en forme. J’aime comme l’équipe joue, court et crée. Demain, c’est un beau match à jouer. Paris a moins gagné que d’habitude mais la motivation sera très élevée car c’est l’OM et c’est un match à élimination directe« . Igor Tudor s’est fendu d’une déclaration forte au sujet du principal absent de la partie, Kylian Mbappé. Le Croate a fait l’éloge du numéro 7 du PSG : « Mbappé est le meilleur joueur du monde actuellement avec tout le respect que j’ai pour les autres joueurs. Evidemment, c’est un avantage mais il y a d’autres joueurs décisifs qui peuvent changer le cours du match« , avant d’en faire de même au sujet de son homologue, Christophe Galtier : « Galtier est un bon entraîneur, il mérite d’entraîner le PSG. Je luis souhaite le meilleur pour sa carrière sauf demain« . Le coach de l’OM a fait savoir à la fin de cette conférence de presse d’avant-match que Nuno Tavares sera absent côté Phocéen. Le Portugais évoluant sur le flanc gauche olympien manquera « une semaine ou deux » de compétition pour « un problème derrière la cuisse« . En grande forme en ce moment, Achraf Hakimi ne fera donc pas face au titulaire habituel marseillais dans son couloir.