OM / PSG : Retour sur la victoire des Parisiens en chiffres

Le PSG s’est imposé (0-3) face à l’Olympique de Marseille à l’occasion du 105e Classique de l’histoire. Un succès qui permet aux Parisiens de creuser l’écart au classement. Retour en chiffres sur la victoire des Rouge & Bleu au Vélodrome.

Le premier chiffre à retenir après cette soirée à l’Orange Vélodrome est 8. Le PSG prend 8 longueurs d’avance sur son dauphin et adversaire du soir l’Olympique de Marseille. Les joueurs de Christophe Galtier sont toujours dans le coup afin de réaliser un exploit jamais réalisé dans le football français : passer toute la saison de la première à la dernière journée à la première place. Le second qui était attendu et désormais à retenir : 200. C’est le nombre de buts inscrits par Kylian Mbappé sous les couleurs du Paris Saint-Germain. A l’occasion de ce Classique face à l’OM, le numéro 7 du PSG a égalé le record du meilleur buteur de l’histoire du club détenu par Edinson Cavani. Un cap que l’attaquant a atteint en seulement 246 matchs disputés en Rouge & Bleu. Il est par ailleurs le premier joueur du club de la capitale à inscrire un doublé face aux Phocéens depuis Zlatan Ibrahimovic le 7 octobre 2012. Kylian Mbappé n’a jamais connu la défaite face au rival marseillais face à qui il compte 12 victoires et 2 nuls. Une autre individualité à marqué le coup : Lionel Messi. Le champion du monde argentin a fait trembler les filets hier soir lors du Classique pour le 0-2. Il enregistre là son 28e but en Rouge & Bleu, et le 700e de sa carrière en club !

Image : psg.fr

Les deux joueurs qui se sont affronté lors de la dernière finale de Coupe du Monde ont également brillé ensemble. En s’échangeant des passes décisives hier sur la pelouse du Vélodrome, ils comptabilisent désormais 10 offrandes l’un pour l’autre, soit « au moins quatre de plus que tout autre duo« , précise le Paris Saint-Germain sur son site officiel. Leo Messi est également le meilleur passeur des cinq grands championnats avec 12 unités à égalité avec Kevin De Bruyne.

Marquinhos puissance 100

Marquinhos a enregistré hier pour le 105e Classique de l’histoire sa 100e victoire personnel en tant que capitaine du Paris Saint-Germain. Le Brésilien a également amélioré son bilan face à l’Olympique de Marseille avec désormais 16 victoires, 3 nuls et 1 seule défaite.