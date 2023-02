PSG : Le groupe pour la Youth League face au BVB

Pour le compte des huitièmes de finale de la Youth League, le PSG affronte le Borussia Dortmund. Sur la pelouse du Dortmund Brackel Training Ground les Rouge & Bleu de Zoumana Camara se présenteront sans deux de leurs éléments importants.

A 24h de la rencontre, le groupe a été communiqué et deux titis parisiens habitués de la Youth League n’y figurent pas. En effet, Christophe Galtier et son staff ont fait le choix de garder Warren Zaïre-Emery et El Chadaille Bitshiabu dans leurs rangs. Les deux joueurs semblent s’être officiellement fait une place chez les professionnels. Pour le défenseur central, le journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi, ajoute qu’il est « un peu touché au mollet, ce qui explique son absence« . Ilyes Housni et Ismaël Gharbi affronteront eux le Borussia Dortmund en coupe d’Europe demain (16h sur BeIN Sports).

Groupe très jeune pour Zoumana Camara avec deux 2007 (Diaby, Gadou), des 2006 (Mbappe, Zague, Mayulu, Michut), 2005 (Doucoure, Etonde, Housni, Lemina, Nhaga, Nkounkou, Tchicamboud) alors que l'âge pour participer commence à 2003 #YouthLeague #PSG https://t.co/oIKo50n5En — Loïc Tanzi (@Tanziloic) February 27, 2023 Twitter : @TanziLoic

Le groupe des titis parisiens pour le 1/8 de Youth League