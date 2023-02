Hier soir, Kylian Mbappé est revenu à hauteur d’Edinson Cavani en tête des meilleurs buteurs de l’histoire du PSG avec 200 réalisations. Une place qui a appartenu à Pedro Miguel Pauleta pendant quelques années (109 buts). La légende des Rouge & Bleu n’a plus les mots pour décrire l’international français.

Hier, en s’offrant un doublé lors du Classico largement remporté par le PSG (0-3), Kylian Mbappé s’est offert un doublé, ce qui lui a permis de devenir le meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu à égalité avec Edinson Cavani (200 buts). L’attaquant (24 ans) est très certainement le meilleur joueur du monde actuellement. Joueur du PSG de 2003 à 2008 (211 matches, 109 buts), Pedro Miguel Pauleta a détenu ce record pendant quelques années avant de voir Zlatan Ibrahimovic lui passer devant. Dans une interview accordée à l’Equipe, l’Aigle des Açores a très fortement louangé Kylian Mbappé.

« Un phénomène qui peut battre tous les records »

« On est devant un phénomène qui va marquer l’histoire. C’est le meilleur joueur du monde aujourd’hui. Il mérite ce record et j’espère qu’il va continuer à marquer très longtemps des buts pour le PSG. C’est un buteur mais surtout sa force mentale, physique et sa vitesse. Il a tout pour réussir comme Zinedine Zidane, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Quand il est lancé, c’est impossible pour les défenseurs de l’arrêter. Il marque des buts mais pas que, à l’image de sa passe pour Messi sur le deuxième but dimanche, louange l’ancien buteur du PSG. C’est une passe de génie. Il a vu quelque chose que les autres n’ont pas vu. Kylian peut battre tous les records et connaître le même parcours que Messi ou Ronaldo, c’est certain. C’est un phénomène qui peut battre tous les records.«