Antonio Conte se rapprocherait de Tottenham

Antonio Conte (51 ans) pourrait devenir le nouveau manager de Tottenham Hotspur. Le technicien italien tout frais champion d’Italie avec l’Inter (passé par Chelsea en Premier League) est en “pourparlers avancés” avec le club du nord londonien pour prendre la succession de Ryan Mason et de José Mourinho. C’est ce que rapportent Sky Sport et The Telegraph. Des nouvelles qui devraient éteindre les rumeurs autour de Mauricio Pochettino. Bien que sous contrat avec le PSG (jusqu’en 2022 avec une saison optionnelle), l’Argentin était associé dans la presse à Tottenham et/ou au Real Madrid. Antonio Conte et Carlo Ancelotti (officiel) devraient occuper ces bancs là. “Daniel Levy concentre ses efforts sur le fait d’essayer de faire d’Antonio Conte son prochain manager après que le PSG ait pris le dessus sur Pochettino. Et Tottenham pourrait associer Antonio Conte à l’ancien directeur sportif de la Juventus : Fabio Paratici, lit-on dans The Telegraph. Les négociations pourraient vite s’accélérer, Levy est apparemment prêt à faire une offre ferme à Conte.” La page serait ainsi tournée concernant un départ du PSG de Mauricio Pochettino.