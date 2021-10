Onana : « C’est le PSG, on sait comment ils sont »

Lille s’est inclinée sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSG ce soir (2-1) après avoir longtemps mené au score. Amadou Onana, le milieu de terrain lillois, s’est dit frustré par la physionomie du match. « On est très frustré et c’est logique. On a dominé la plus grosse partie du match, regrette Onana au micro de Prime Video. En première mi-temps, on a des occasions pour terminer et on ne termine pas. À la fin on se fait punir. C’est le PSG, on sait comment ils sont.«