Oscar Garcia ravi du choix de Mbappé de rester au PSG

Pendant de très long mois, Kylian Mbappé a tenu en haleine les supporters du football mondial, mais surtout ceux du PSG et du Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin, il a longtemps hésité entre prolonger son contrat ou rejoindre le Real. L’attaquant (23 ans) a finalement décidé de rester à Paris jusqu’en juin 2025. Un choix qui a beaucoup fait parler et qui n’est pas passé du côté de l’Espagne. En France, on se réjouit que l’un des meilleurs joueurs du monde voire le meilleur joueur du monde reste en Ligue 1. C’est le cas d’Oscar Garcia, entraîneur de Reims.

Heureux pour Mbappé, confiant pour Lionel Messi

« Pour tout championnat, il est essentiel que les grands joueurs restent, et il est vrai qu’avoir Messi et Mbappé en Ligue 1 pour une année de plus est une grande attraction, une bonne nouvelle. Mbappé veut promouvoir la Ligue 1, assure Oscar Garcia dans une interview accordée à Sport qui a ensuite évoqué Lionel Messi. Pour lui, il sera bien meilleur avec le PSG lors de la saison 2022-2023. Il a eu des très bonnes statistiques compte tenu du contexte. Il venait de quitter un club et des coéquipiers qu’il connaissait par cœur au Barça et cette première année peut être considérée comme un peu d’adaptation. Je suis convaincu qu’il ira plus loin cette année car il s’est adapté et on verra un Messi comme on en a l’habitude.«