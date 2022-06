Danilo Pereira ne compte pas quitter le PSG cet été

Cet été, le secteur du milieu de terrain risque de beaucoup bouger. Le PSG pourrait recruter Vitinha et Renato Sanches, et voudrait de plusieurs milieux de terrain (Paredes, Herrera, Wijnaldum, Danilo Pereira). Mais beaucoup ne souhaitent pas quitter le club de la capitale.

Danilo impassible face aux rumeurs

Encore sous contrat jusqu’en juin 2025, Danilo Pereira a été le meilleur milieu de terrain derrière Marco Verratti cette saison. Le numéro 15 du PSG se sent bien au club et ne compte pas quitter le club. Selon les informations de Foot Mercato, l’ancien de Porto se dit tranquille face aux rumeurs sur sa personne. Le média sportif confirme qu’il ne compte pas quitter les Rouge & Bleu et qu’il a prévu d’être présent à la reprise de l’entraînement le 4 juillet.