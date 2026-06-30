Gabriel Moscardo va prendre la direction de l’Espanyol Barcelone

Recruté par le PSG lors du mercato hivernal de 2024, Gabriel Moscardo ne jouera pas avec le club de la capitale la saison prochaine. Il va être prêté à l’Espanyol Barcelone cet été.

Jeune milieu de terrain prometteur, Gabriel Moscardo avait été recruté pour 20 millions d’euros par le PSG durant l’hiver 2024. Il était arrivé en même temps que Lucas Beraldo. Mais contrairement au défenseur central, qui a été directement installé dans la rotation de Luis Enrique, le milieu de terrain, qui était blessé au pied et qui a dû se faire opérer, avait été laissé à la disposition de son club formateur, les Corinthians. Durant l’été 2024, il rejoint officiellement le PSG. Pas dans les plans du coach espagnol, il est prêté à Reims. Mais son avenir rémois est un échec, en raison de nouvelles blessures (seulement 10 matches joués, un but).

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Un prêt sans option d’achat

De retour au PSG, il est de nouveau prêté, cette fois-ci à Braga. Au sein du club portugais, il réalise une saison solide, durant laquelle il participe à 39 matches toutes compétitions confondues pour un but. Alors que le quatrième du dernier championnat portugais voulait le conserver, ce ne sera pas le cas. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Gabriel Moscardo ne restera pas à Paris. Selon la presse brésilienne et Le Parisien, il serait sur le point de rejoindre l’Espanyol Barcelone dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. Il découvrira ainsi un quatrième championnat et un quatrième club. Il tentera de surfer sur sa saison encourageante à Braga pour tenter de convaincre le PSG de l’inclure dans son effectif à partir de la saison 2027-2028. De son côté, Fabrizio Romano confirme que Gabriel Moscardo devrait rejoindre l’Espanyol Barcelone. Le spécialiste explique que le club espagnol est en passe de conclure l’arrivée du milieu de terrain et que l’accord avec le PSG est quasiment bouclé. C’est Monchi, le directeur sportif de l’Espanyol, qui est à l’initiative de cette piste, assure Fabrizio Romano. Ce dernier conclut en indiquant que l’Espanyol Barcelone prendra en charge l’intégralité du salaire de Gabriel Moscardo.