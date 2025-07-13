Chelsea / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce dimanche soir (21 heures, TF1, DAZN), le PSG affronte Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs. Face aux Londoniens, les Parisiens pourront s’offrir le cinquième trophée de leur saison.

Le PSG peut encore un peu plus marquer l’histoire ce dimanche soir avec la finale de la Coupe du monde des clubs. Après être devenu champion d’Europe il y a un mois et demi, le club de la capitale pourrait devenir champion du monde ce dimanche soir s’il arrive à se défaire de Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait aligner la même équipe qui s’est imposée contre le Real Madrid en demi-finale. Auteur d’une prestation solide contre les Madrilènes, Lucas Beraldo devrait enchaîner en défense centrale au côté de Marquinhos, lui qui pallie l’absence de Willian Pacho, qui purge son deuxième match de suspension après son expulsion contre le Bayern Munich en quart. De retour de blessure en huitièmes, Ousmane Dembélé devrait aussi enchaîner ce soir.

Mercredi soir, le PSG s'était largement imposé contre le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs (4-0).