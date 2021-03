Pablo Sarabia de retour à l’entraînement collectif

Touché à la hanche, Pablo Sarabia avait manqué les matches contre Lille (3-0) – en Coupe de France – et Lyon en Ligue 1 (2-4). Mais à l’aube des semaines importantes du PSG avec le match contre Lille en championnat (samedi 17 heures) et la double confrontation face au Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions, le PSG aura besoin de toutes ses forces vives. Alors que Danilo Pereira et Marco Verratti sont revenus blessés de sélection, et qui doivent encore passer des examens, l’Espagnol a lui fait son retour à l’entraînement collectif ce mercredi comme le rapporte le PSG sur son compte twitter. Un entraînement collectif auquel a également participé Neymar, Moise Kean et Angel Di Maria.