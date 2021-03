PSG / LOSC – Neymar et Sarabia forfaits, Kean et Florenzi aptes

Ce mercredi (17h45 sur France 2 et Eurosport 2), le PSG recevra – au Parc des Princes – le LOSC, dans le cadre des 8es de finale de Coupe de France. Initialement prévue le 6 avril, cette rencontre a été avancée suite à la qualification des Rouge et Bleu pour les quarts de finale de la Ligue des champions (matches aller le 6 et 7 avril). Et pour ce choc des 8es de finale de la compétition, Mauricio Pochettino ne pourra toujours pas compter sur Neymar Jr, comme l’a fait savoir le club de la capitale dans son communiqué médical. Le numéro 10 parisien “a repris avec le groupe et continue son travail individuel.” Autre blessé, Pablo Sarabia. L’Espagnol de 28 ans souffre d’une gêne à la hanche droite et “va effectuer un travail individuel jusqu’à la trêve internationale.” Il sera donc forfait pour le déplacement sur la pelouse de l’OL ce dimanche en Ligue 1. Enfin, Juan Bernat “poursuit sa rééducation et sa reprise personnelle.”

Absents lors de la défaite face au FC Nantes (1-2), Alessandro Florenzi et Ander Herrera sont aptes pour affronter les Dogues, tout comme Moise Kean. L’international italien avait contracté la Covid-19 il y a une dizaine de jours et est désormais disponible pour ce match de Coupe de France.

Le point médical du PSG