Pagliari : “Comme Neymar je ne comprends pas les règles en France avec les cartons”

Depuis le carton jaune éclair dégainé par Monsieur Pignard soir mercredi lors du Montpellier-PSG à destination de Neymar, on s’est demandé pour quelle rencontre le numéro 10 serait suspendu, puis si le PSG saisirait le CNOSF plutôt que la commission d’appel de la FFF pour empêcher la levée du sursis qui le privera de la finale de la Coupe de France. Un sac de nœuds qui a amusé Neymar, interloqué par la complexité du système français. Mais aussi Isabela Pagliari, journaliste brésilienne, implantée à Paris.

“Je suis d’accord avec Neymar, je ne comprends pas les règles en France avec les cartons où l’on juge la semaine suivante et ce n’est pas direct. On savait qu’il avait un match avec un sursis, mais quand il a reçu le jaune à Montpellier, on ne savait pas s’il manquerait un match de Ligue 1 ou la finale de la Coupe de France en fonction de la date de réunion de la commission de discipline de la FFF, vendredi ou lundi. Donc, ce n’est pas évident… Il l’a dit sur les réseaux sociaux en applaudissant ceux qui avaient écrit les règlements. Je sais que ce n’est pas bien mais il voulait rigoler de la situation, pas être méchant. C’est notre humour au Brésil, ce n’est pas pour dire qu’ils sont des cons, ce n’est pas ça. La règle au Brésil est plus simple, tu reçois deux cartons jaunes tu es suspendu directement pour le match suivant. Là, même les médias français ne savaient pas pour quel match il serait suspendu !”, a commenté la journaliste brésilienne sur Europe 1. “Après Verratti, Paredes et Neymar, ce sont les rois des cartons. Neymar il paie aussi son histoire et son passé. C’est dommage. Il faut qu’il gère mieux ses émotions.”