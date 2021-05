Alors qu’il n’est pas exclu que le PSG signe un Sergio Ramos en fin de contrat au Real Madrid, le consultant France Bleu Paris Eric Rabesandratana exprime des doutes sur Presnel Kimpembe et sa capacité à être un titulaire indiscutable au côté de Marquinhos.

“Je voulais m’arrêter sur le cas Kimpembe parce que je trouve qu’il a perdu un peu en présence, en force. Il ne rassure plus comme avant. J’ai l’impression qu’il a un peu perdu le fil. Je n’arrive pas à savoir si c’est un problème de fatigue, de motivation ou d’équipe. Quand on voit comment il réagit face à Manchester où clairement il devait prendre un rouge. Il laisse exploser ses émotions. Ou encore à Rennes, où là il le prend le rouge. On a l’impression qu’il a emmagasiné tellement de frustrations qu’il a tout mis dans ces deux actions”, a commenté l’ancien capitaine du PSG sur les ondes ce dimanche matin. “Je trouve qu’il a moins d’aura dans cette défense. On le sent moins sûr de lui. Quand on connait ses qualités et défauts, est-ce qu’on peut le considérer comme un titulaire en puissance ? Ou est-il un troisième défenseur qu’on aurait pour compléter un duo ? Je ne suis pas sûr qu’il puisse tenir le rôle de patron de la défense. Il est capable de tout donner sur un terrain et c’est pour ça qu’on l’aime. Mais à un certain niveau il faut plus. Et ce petit plus il ne l’a que de temps en temps et pas tout le temps, pas assez… Le haut niveau demande beaucoup d’exigence, de présence, de concentration, et un niveau technique important. Il a un peu tout ça mais pas assez souvent ensemble. Cette saison la question ne s’est pas posée après le départ de Thiago Silva. Il devenait logiquement le n°2 derrière Marquinhos. Mais après cette saison, certes difficile pour tout le monde, je me pose cette question. Je reste persuadé qu’il peut être le très bon complément de deux titulaires. Aujourd’hui, le PSG doit recruter un défenseur central puisque de toute façon Kehrer ne peut pas assurer la relève, et que Diallo reste un complément.”