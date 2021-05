Mbappé, fin de saison : les chiffres avant PSG / Reims

Ce soir (21 heures, Canal + Décalé), le PSG reçoit Reims dans le cadre de la 37e journée de Ligue 1. Le PSG devra s’imposer ce soir et espérer un faux pas de Lille pour reprendre la première place. Les Rouge & Bleu qui pourront compter sur un Kylian Mbappé en grande forme. Auteur d’un doublé contre Montpellier, le numéro 7 parisien a inscrit 39 buts cette saison toutes compétitions confondues. Il a égalé son record (saison 2018-2019) et pourrait donc s’offrir un nouveau record dès ce soir. Ce sera la première fois que Mbappé affrontera Reims au Parc des Princes C’est la troisième fois de son histoire que le PSG reçoit Reims lors du dernier match de la saison au Parc des Princes. Les deux fois précédentes, les Parisiens s’étaient imposés sur le même score 3-2 (1er juin 1979 et 23 mai 2015). Il était absent lors des deux réceptions depuis la remontée de Reims (2018-2019 (4-1 pour le Paris Saint-Germain, le 26/09/2018) et en 2019-2020 (0-2 pour Reims, le 25/09/2019).