Pagliari : “Le PSG ne veut pas prendre de risque avec Neymar”

Blessé depuis le 10 février dernier en 32e de finale de Coupe de France face au SM Caen, Neymar Jr devra encore patienter avant de faire son retour en compétition. Le numéro 10 parisien pourrait finalement être apte pour le choc face à l’OL la semaine prochaine. Sur les ondes d’Europe 1, Isabela Pagliari, qui est proche des joueurs brésiliens du PSG, a indiqué que le club de la capitale ne voulait pas prendre de risque avec son international brésilien, afin d’éviter une rechute de sa blessure aux adducteurs.

“La semaine dernière, j’avais dit qu’il allait être dans le groupe face au FC Barcelone. Neymar avait cet espoir mais le test réalisé avant le match n’était pas rassurant. La cicatrisation n’était pas encore top et il fallait attendre encore quelque temps pour qu’il revienne. Neymar était triste et déçu de rater ce match car il avait de l’espoir. Normalement, il peut revenir la semaine prochaine. Je ne sais pas si ça va être au milieu de la semaine (face au LOSC en Coupe de France) ou pour le match face à l’OL (dimanche 21 mars), mais le PSG ne veut pas prendre de risque. Face à Barcelone, le PSG avait un score assez large et il faut utiliser la pause internationale pour récupérer vu que le Brésil ne jouera pas. Pour le PSG, c’est mieux de faire un travail pour que Neymar soit à 100% au lieu de le mettre dans un risque de rechute lors d’un match de Champions League”, a expliqué Isabela Pagliari dans Europe 1 Sport, avant de revenir sur le protocole de guérison de l’international brésilien “Chez lui, il fait les traitements et soins. Quand il rentre de l’entraînement, il utilise le caisson d’oxygène. Neymar continue de faire très attention pour son rétablissement, pour qu’il soit de retour plus rapidement. Le PSG ne veut pas prendre de risque. Lui, il était déçu de ne pas jouer face au FC Barcelone mais maintenant le PSG a beaucoup de temps pour qu’il soit de retour à 100%. S’il n’y a pas de risque, il peut être dans le groupe face à Lyon.”