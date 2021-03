Sanches : “Le PSG reste l’adversaire le plus dangereux”

Cette saison, la Ligue 1 est plus serrée que jamais. Lille mène devant le PSG et Lyon qui pointent à deux points, alors que Monaco est à sept points de la tête. Cet après-midi (17h05) Les Lillois affrontent d’ailleurs Monaco dans un match qui va compter pour la course au titre. Renato Sanches, milieu de terrain portugais du LOSC, estime tout de même que l’adversaire le plus dangereux reste le PSG.

“Depuis trois saisons, le club a énormément grandi, les joueurs progressent. On a gagné le respect des grandes équipes historiques, Paris, Lyon, Marseille ou Monaco. Est-ce qu’on peut remporter le Championnat ? On joue pour ça. Personne ne dit le contraire. Ce serait formidable. Mais on en est encore loin. Je sens mon équipe capable d’y parvenir, assène Sanches dans l’Equipe du jour. Dans quelques matches, si on est toujours dans le sprint final et à la même position, on se dira sans doute qu’on peut aller au bout. D’ici-là, on doit défendre notre première place. Ça va être difficile, on en est conscients. En France, Paris reste l’adversaire le plus dangereux.“