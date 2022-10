Après sa victoire face à l’OM lors du Classique, le PSG remonte sur le pont ce vendredi soir à l’occasion de l’ouverture de la 12e journée de Ligue 1 (21h00, Prime Video). Et pour se faire, les Parisiens se rendront sur la pelouse du stade François Coty de l’AC Ajaccio. À un peu moins de 24 heures du coup d’envoi de cette partie, le coach corse, Olivier Pantaloni, s’est présenté en conférence de presse.

Heureux de recevoir l’ogre rouge et bleu dans son antre, Olivier Pantaloni estime que ses joueurs ne doivent pas se laisser atteindre par une hypothétique pression liée à cette confrontation : « Est-ce qu’on a peur ? Pas du tout. Il n’y a pas de raison. Ce n’est pas un extraterrestre. C’est une bonne équipe, on le sait, mais on a préparé ce match de la même manière que les autres. (…) Je pense que c’est tout bénéfice pour nous de pouvoir évoluer face à un tel club. Je pense que, ni au niveau du staff, ni au niveau des joueurs, ni au niveau des dirigeants on aurait pensé un jour avoir des joueurs de ce calibre à François Coty. Donc il faut apprécier et préparer le match le plus sérieusement possible, comme on le fait habituellement, mais sans aucune pression. »