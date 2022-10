Grâce à une réalisation de Neymar Jr juste avant la pause, le PSG s’est octroyé le Classique de la 11e journée de Ligue 1 face à l’OM. Une rencontre qui a vu briller un joueur en particulier, Gianluigi Donnarumma. Match après match, le portier transalpin confirme son état de grâce.

Ce dimanche soir, les joueurs de Christophe Galtier se sont offerts le scalpe de l’ennemi phocéen d’une courte tête. Buteur avant le retour des vestiaires sur une offrandes signée Kylian Mbappé, Neymar s’est illustré. Dans l’ensemble, les Parisiens ont proposé une copie sérieuse, même si le second acte a été soporifique au possible. Mais sans un homme, le sort de cette confrontation aurait bien pu basculer. Cet homme, c’est Gianluigi Donnarumma (noté 7/10 par la rédaction de Canal Supporters).

Gianluigi Donnarumma, l’éveil

Cela fait maintenant trois jours que le PSG a validé son précieux succès face à l’OM. Dans ce cadre, avec un peu de recul en somme, il est intéressant de se pencher sur celui qui a, sans nul doute, été le grand bonhomme de cette partie. C’est limpide, depuis qu’il a été installé dans la peau du portier titulaire, au détriment de Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma prend, peu à peu, l’envergure qui est la sienne. Il faut dire que la hiérarchie trouble mise en place par Mauricio Pochettino l’an passé ne lui permettait pas de jouir de la latitude nécessaire afin d’exploiter tout son potentiel. Et du potentiel, l’ancien milanais en possède à la pelle. Il y a quelques jours, nous vous avions d’ailleurs partagé un papier afin de mettre en exergue son évolution notable depuis l’entame de l’exercice en cours. Face à l’OM, force est de constater que le principal intéressé a réitéré et ce, de la plus belle des manières.

Infranchissable, voici comment on pourrait décrire Gianluigi Donnarumma. Une statistiques met bien en lumière cet état de fait : en 11 journée, le dernier rempart parisien n’a encaissé que 5 buts. Ce qui représente le meilleur total du club, à égalité avec l’exercice 2019-2020. En comparaison, l’année passée, à la même période, le PSG ne pouvait pas se targuer d’un tel bilan puisque la sphère avait franchi la ligne rouge et bleu à 10 reprises. Mieux, en 11 rencontres, Gianluigi Donnarumma a gardé sa cage inviolée 7 fois. Une véritable prouesse, surtout que la défense francilienne est loin d’afficher un visage serin, loin s’en faut. Un constat qui peut assez largement se vérifier face à l’Olympique de Marseille.

En effet, les visiteurs ont pris leur chance 18 fois, dont 7 tentatives cadrées. Toujours impeccable sur sa ligne, Gianluigi Donnarumma a, en outre, arrêté trois tirs directement armés depuis l’intérieur de sa surface. On se rappelle, par exemple, son sauvetage assez ahurissant devant Jonathan Clauss juste avant la demi-heure de jeu. Contrairement à l’accoutumée, il a, en prime, été plutôt adroit dans son jeu au pied, ce qui n’est clairement pas son point fort : 16 passes réussis sur 20.

Non, il y a beaucoup d’éléments qui nous font aisément penser que l’amoncèlement de nuages qui planait au-dessus de sa tête depuis le match retour de LDC en terre madrilène tend à se dissiper. Même si le PSG a dû mettre de côté un portier de grande qualité en la personne de Keylor Navas, le pari fait sur l’avenir avec Gigio parait de plus en plus payant. À seulement 23 ans, l’international transalpin possède désormais toutes la place nécessaire pour continuer à se développer. Reste à savoir s’il conservera cette constance, lui qui a souvent fait l’objet de fautes de concentration par le passé.