Kylian Mbappé a été l’homme de cette demi-finale de Coupe de France contre Montpellier (2-2, 5 t.a.b à 6) avec son doublé et son activité incessante. Au micro d’Eurosport 2, le numéro 7 parisien a exprimé sa joie de se rendre une nouvelle fois en finale. “On est très content d’aller en finale. On voulait aller au Stade de France pour défendre notre titre et c’est chose faite mais si je pense que l’on aurait dû y aller sans cette séance de tirs au but mais on prend ce que l’on a et on est parti chercher cette qualification. La séance de tirs au but depuis le banc ? Stressant surtout quand on ne tire pas. […]J’étais très content, les coéquipiers ont superbement bien tiré, ils ont eu des gestes forts et ils nous ont emmenés en finale.“