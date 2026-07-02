Info à la Une : Barcola, une montée en puissance et un avenir incertain

Au sein d’une attaque où brillent Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise, Bradley Barcola poursuit son ascension avec les Bleus après avoir été buteur lors de la victoire face à la Suède (3-0).

Il est l’une des grandes satisfactions de cette Coupe du Monde ! Bradley Barcola a confirmé ce mardi son excellent début de tournoi en inscrivant le deuxième but de la rencontre contre la Suède, et a marqué encore des points dans l’esprit de Didier Deschamps.

Un profil qui complète parfaitement les Bleus

Après avoir débuté la compétition sur le banc, Bradley Barcola s’est progressivement imposé comme une véritable option pour le sélectionneur. Déjà buteur contre le Sénégal, le joueur du PSG a depuis délivré une passe décisive et marqué de nouveau en 1/16e de finale.

Au-delà de ses statistiques, Le Parisien met également en avant son apport dans le jeu. Ses appels en profondeur, ses courses sans ballon et sa capacité à étirer les défenses offriraient un profil différent de celui de Michael Olise ou d’Ousmane Dembélé. Le quotidien rappelle aussi que l’un de ses appels dans l’axe a participé à la construction du troisième but français face à la Suède, après avoir déjà délivré une passe décisive à Désiré Doué lors du succès contre la Norvège.

Le quotidien souligne également que l’alternance entre Bradley Barcola et Désiré Doué ne semble en rien altérer leur relation. À la pause face à la Suède, le milieu offensif parisien est notamment allé échanger quelques conseils avec son coéquipier. Après la rencontre, Barcola insistait d’ailleurs sur leur complicité au micro de beIN Sports :

« Quand Désiré dit que ce sont les médias qui nous opposent, je pense qu’il a tout dit. Moi, à chaque fois que je joue avec lui, c’est un réel plaisir. »

Son avenir au PSG continue de faire parler

Au-delà de la Coupe du monde, Le Parisien évoque également la situation de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain. Le quotidien rappelle que l’ailier n’a toujours pas prolongé son contrat, qui court jusqu’en 2028, et que les discussions autour de son avenir ont repris de l’épaisseur ces derniers jours dans un contexte marqué par l’intérêt parisien pour Yan Diomandé.

Le journal estime également que les performances de l’international français pourraient attirer l’attention de plusieurs clubs à l’issue de la compétition. Le Parisien cite notamment Liverpool parmi les formations susceptibles de s’intéresser à son profil cet été. À ce stade, il s’agit toutefois d’une hypothèse émise par le quotidien francilien, tandis que Bradley Barcola reste pleinement concentré sur la Coupe du monde avec l’équipe de France.