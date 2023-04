Milan Skriniar devrait être la première recrue du PSG l’été prochain. En fin de contrat avec l’Inter le 30 juin, il a trouvé un accord avec les Rouge & Bleu depuis plusieurs mois. Mais la santé du joueur inquiète ces dernières semaines.

Milan Skriniar vit ses derniers mois en tant que joueur de l’Inter Milan. En fin de contrat le 30 juin, il a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le club milanais. Alors qu’il avait trouvé un accord avec le PSG l’été dernier, son club s’était montré trop exigeant sur le montant de son indemnité de transfert. Ce n’était plus que partie remise, puisque l’international slovaque a trouvé un accord avec les Rouge & Bleu pour les rejoindre libre à l’issue de son contrat.

Forfait pour le match retour contre le Benfica

Mais depuis le début de l’année 2023, il ressent des douleurs au dos et a manqué un très grand nombre de matches. Il n’a joué que huit matches et n’est plus apparu depuis le 14 mars. Ce jeudi, la Gazzetta dello Sport fait un point sur la situation du futur joueur du PSG. Il ressent encore des douleurs au nerf sciatique. Il est d’ores et déjà forfait pour les deux prochains matches de l’Inter dont le quart de finale retour de la Ligue des Champions contre le Benfica. Aucune indication n’a été faite sur son possible retour sur les terrains. Le défenseur central poursuit donc sa saison galère et ne prépare pas de la meilleure des façons son arrivée au PSG.