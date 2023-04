Changement de cap au sein du centre de formation du PSG ?

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation si ce n’est le meilleur de France. La direction de la formation des Rouge & Bleu aurait souhaité modifier sa stratégie pour les joueurs de son académie.

Le PSG possède un très bon centre de formation. Beaucoup de joueurs issus de ce dernier réussissent à avoir une carrière, que ce soit au PSG ou bien un peu partout en Europe. Ces dernières années, le club de la capitale a fait signer des contrats professionnels à beaucoup de ses jeunes titis. Mais selon les informations du Parisien, « sous l’impulsion de Luca Cattani, le directeur du centre de formation du PSG, épaulé par son adjoint Yohan Cabaye et le nouveau directeur technique Cyrille Carrière« , le club de la capitale a décidé de faire évoluer sa stratégie pour les joueurs issus de son académie. « Désormais, seuls les éléments susceptibles d’intégrer l’équipe première à court ou moyen terme se verront offrir un contrat professionnel. »

Moins de contrat professionnel à l’avenir

Ces dernières années, la politique du PSG avec ses titis était « plutôt de faire signer un maximum de joueurs professionnels pour éviter qu’ils s’envolent gratuitement et se révèlent au haut niveau sous d’autres couleurs. » Mais le constat a été fait, en interne, qu’il était préférable d’opérer des choix plus ciblés assure le quotidien francilien. Cette nouvelle façon de faire « n’a, évidemment, pas ravi tout le monde. » Les Rouge & Bleu souhaitent réserver ces places à des joueurs plus « sûrs » à l’avenir. Actuellement, le PSG doit trancher sur l’avenir de ses joueurs nés en 2005. « Il ne devrait pas proposer davantage de contrats professionnels dans cette génération (Lemina, Housni, Bitshiabu). Ce sont donc essentiellement des propositions dites stagiaire-pro qui ont été faites, cette fois, afin de garder malgré tout des éléments compétitifs chez les moins de 19 ans la saison prochaine. »

Une possible vague de départs ?

Le Parisien explique que plusieurs titis du PSG ont décidé de partir comme Queyrell Tchicamboud, « ne voyant pas de projection en équipe première. D’autres, en revanche, devraient accepter le challenge, à l’image du défenseur Sékou Doucouré (17 ans) qui restera dans l’effectif U19 la saison prochaine. » Le quotidien francilien explique que cette année doit servir d’exemple pour le club « qui se dit prêt à opérer une vague de départs en fin de saison si la nouvelle formule ne convient pas aux joueurs concernés. » En parallèle, la direction du centre de formation travaille à la constitution des prochains effectifs et a tourné son regard vers l’étranger.