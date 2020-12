On craignait la fracture pour Neymar Jr suite au tacle non maîtrisé de Thiago Mendes à la 97e minute du PSG/OL (0-1) dimanche soir au Parc des Princes. Heureusement pour le numéro 10, ce n’est pas le cas. C’est le premier constat du staff médical parisien, tel que rapporté par leparisien.fr. C’est donc une IRM (Imagerie à résonance magnétique) qui doit désormais permettre de connaître la gravité de l’entorse de Neymar Jr. “Les spécialistes ont besoin de savoir si les ligaments de la cheville ont été touchés et à quel degré. Mais il semble déjà acquis qu’on ne reverra pas le crack de Santos sur un terrain avant la trêve”, écrit le média francilien. Mais chacun s’en doutait en voyant l’état de Neymar hier soir. Une cheville bloquée qui a rappelé celle Kylian Mbappé sur un tacle équivalent de Loïc Perrin lors de la finale de la coupe de France.