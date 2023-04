Pas de négociation concrète avec un possible nouvel entraîneur ?

Le PSG pourrait changer de coach cet été. Après une saison très moyenne, Christophe Galtier pourrait s’en aller. Plusieurs noms ont été évoqué pour le remplacer mais pour l’instant, il n’y aurait rien de concret.

Christophe Galtier a encore un an de contrat au PSG. Même si ce dernier explique qu’il se projette sur la saison prochaine comme entraîneur des Rouge & Bleu, pas sûr qu’il soit encore sur le banc parisien à l’issue de cette saison. Ces dernières semaines, plusieurs noms ont été avancés pour prendre sa succession, comme Thiago Motta, Zinedine Zidane, Julian Nagelsmann ou bien encore José Mourinho. Loïc Tanzi, journaliste spécialiste du PSG pour l’Equipe, a évoqué la question du possible remplacement de l’ancien coach lillois.

« Il a raison de se projeter tant qu’il n’y a pas de successeur »

« Il a raison parce que personne ne lui a dit qu’il ne serait pas là la saison prochaine. Il est encore sous contrat un an avec le PSG, il travaille avec Luis Campos sur le mercato. Pour moi, il n’y a qu’une seule solution pour qu’il soit encore au PSG la saison prochaine, c’est que le PSG ne trouve pas de successeur, soit qu’il n’arrive pas à convaincre leur choix numéro 1, soit qu’il n’y a personne sur le marché qu’ils estiment meilleur que Galtier, lance le journaliste sur le plateau de l’Equipe de Greg. Il a raison de se projeter tant qu’il n’y a pas de successeur, qu’il n’a pas été viré. Aujourd’hui, il n’y a pas eu de négociation concrète avec un autre entraîneur. »

Luis Campos doit bien se rendre à Doha

Le journaliste explique que Luis Campos doit bien s’envoler pour Doha dans les prochains jours. La tendance est que le conseiller sportif reste au PSG, mais cela dépendra aussi du futur entraîneur. Loïc Tanzi indique que QSI souhaite changer d’entraîneur. Luis Campos voudrait José Mourinho et avoir un coach complètement différent de Christophe Galtier. Il y aurait une rupture entre Galtier et le dirigeant portugais assure le journaliste. Ce dernier conclut en indiquant que le choix numéro 1 pour le possible futur coach n’est pas encore connu.