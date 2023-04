Luis Campos présent à Madrid… avant de rejoindre le Qatar ?

Désormais avec 8 points d’avance sur son nouveau dauphin, l’Olympique de Marseille, le PSG peut aborder plus sereinement la fin de la saison et donc travailler sur la suite.

José Mourinho, Khephren Thuram, Harry Kane… Les rumeurs se multiplient pour le prochain mercato estival alors que la saison n’est toujours pas terminée et que le PSG n’a pas (encore) acquis son onzième titre de champion de France de son histoire. Après son brillant succès face au RC Lens au Parc des Princes (3-1), les Rouge & Bleu se rapprochent du sacre national et peut donc déjà se projeter sur l’exercice suivant avec pour ambition de redevenir compétitif sur la scène européenne. Pour cela, Luis Campos est attendu au tournant par les supporters, les suiveurs… mais aussi les décideurs parisiens.

Présent à Madrid, pas de réponse sur le motif

Ce mardi soir, à quelques minutes du coup d’envoi des premiers 1/4 de finales retour de la Ligue des Champions, le média ibérique El Chiringuito a partagé une vidéo où on peut voir Luis Campos sortir d’un hôtel à Madrid. Il est expliqué qu’il se trouvait dans le même lieu où était un certain Joan Laporta, président du FC Barcelone. Néanmoins, il n’a pas été précisé si le conseiller sportif était sur place pour ses affaires avec le PSG… ou Celta Vigo. On rappelle que Luis Campos a cette particularité de travailler sur le projet sportif de deux clubs. Ce dernier n’a pas non plus répondu aux questions du journaliste présent, qui l’interrogeait sur l’avenir de Leo Messi.

Par ailleurs comme l’ont évoqué RMC Sport et Foot Mercato, Luis Campos serait attendu à Doha d’ici la fin de cette semaine pour évoquer le futur du club de la capitale et les contours du prochain projet sportif. Néanmoins, son champ d’action pourrait être réduit.