En mars dernier, Kylian Mbappé avait fait grandement parler de lui en refusant de participer aux opérations marketing des Bleus. Le joueur phare du PSG souhaite garder un droit de regard sur les marques avec lesquelles son image est associée. Ce lundi, bis repetita. Alors que l’Équipe de France se présentait ce mardi matin pour d’autres opérations du même genre, le joueur du PSG avait stipulé, via un communiqué, sa volonté de ne pas y participer une nouvelle fois. Et finalement, comme l’a relayé cet après-midi L’Equipe, Kylian Mbappé s’est ravisé et y a participé au même titre que ses coéquipiers. Ce retournement de situation a été rendu possible du fait des discussions qui se sont tenues ce lundi entre Noël Le Graët, président de la FFF, et plusieurs cadres de l’Équipe de France.

Mbappé avait prévenu Didier Deschamps

Ce mardi, RMC Sport indique que dès son arrivée à Clairefontaine, l’attaquant du PSG a expliqué à Didier Deschamps qu’il n’était toujours pas « satisfait de la convention relative aux droits à l’image. » Le sélectionneur français a entendu son message selon le média sportif. « Il n’existe pas de tension à ce sujet entre le staff et Mbappé. » Après une réunion d’une demi-heure lundi soir avec Didier Deschamps, le capitaine Hugo Lloris, le vice-capitaine Raphaël Varane et Kylian Mbappé, la FFF a donc revu sa décision sur les droits à l’image en Equipe de France. L’ancien monégasque a donc participé à la séance photo pour les sponsors des Bleus.