Malgré une première saison compliquée sous le maillot du PSG, Lionel Messi avait tout de même délivré 14 passes décisives. Lors de ce début d’exercice 2022-2023, il poursuit sur sa lancée avec huit offrandes toutes compétitions confondues. Il est co-meilleur passeur de la Ligue 1 en compagnie de son coéquipier Neymar (7). La Pulga est proche d’une passe décisive par rencontre (0,9). Il délivre une passe décisive toutes les 101 minutes depuis le début de la saison. Il réalise une offrande toutes les 3,4 dernières passes.

Le joueur qui créé le plus de grosses occasions en Ligue 1

Le numéro 30 du PSG est aussi très performant sur les dernières passes avant un tir. Il en a réalisé 24 en 8 matches, seul Neymar fait mieux avec 25. Lionel Messi est celui qui créé le plus de grosses occasions en Ligue 1 avec 10. Il devance son coéquipier à Paris Neymar (8) et le Monégasque Breel Embolo (6). L’ancien barcelonais est le joueur de Ligue 1 qui tire le plus (39) et cadre le plus (22). Il affiche le plus grand nombre de dribbles réussis avec 35. Son dauphin, Azzedine Ounahi (Angers) est loin derrière (22).