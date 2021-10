Première grande recrue du PSG version QSI, Javier Pastore aura marqué les supporters du PSG et est devenu l’un des chouchous du Parc des Princes. Après avoir évoqué l’arrivée de son compatriote Leo Messi au sein du club de la capitale via RMC Sport, l’actuel joueur d’Elche a été questionné sur l’attachement des supporters à son égard. Il est notamment revenu sur l’accueil réservé par les supporters lors de sa présence au Parc des Princes le 14 août dernier lors du match PSG / Strasbourg.

« C’est magnifique. Les personnes avec qui je parle du PSG me donnent beaucoup d’amour sincèrement. Je me rappelle du premier match au Parc que j’avais fait, c’était exceptionnel. Je ne sais pas comment l’expliquer mais sincèrement ça me touche beaucoup », a déclaré Javier Pastore dans l’émission de RMC Sport, Rothen s’enflamme. « La dernière fois, j’étais au Parc et avec les supporters c’était impressionnant. J’avais envie de pleurer mais devant les gens je n’y arrive pas (rires) parce que ça ne sort pas. Mais après, quand je suis arrivé à l’hôtel avec ma femme, j’étais très touché. C’était une sensation exceptionnelle. »