Demain après-midi (16 heures, TF1, BeIN Sports 1), l’Argentine et la France s’affrontent en finale de la Coupe du Monde. Lors de cette confrontation, il y aura un duel entre les deux joueurs du PSG, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Mais Lionel Scaloni ne veut pas réduire cette finale à cet affrontement.

L’Argentine et la France sont les deux dernières sélections à pouvoir rêver de soulever le trophée de la Coupe du Monde demain après-midi. Lors de cette rencontre, deux joueurs vont être attendus, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Meilleurs buteurs de la compétition, les deux attaquants du PSG voudront briller lors de cette finale pour offrir le Mondial à leur sélection. Présent en conférence de presse d’avant-match, Lionel Scaloni n’a pas voulu réduire ce Argentine / France au duel entre Lionel Messi et Kylian Mbappé.

« Notre façon de jouer va au-delà de la composition »

« Le match de demain est France–Argentine, au-delà de Mbappé-Messi. Nous avons les armes nécessaires pour que la décision ne soit pas entre les mains d’un seul joueur. Leo va bien. Mais nous avons d’autres joueurs. Nous pouvons jouer avec une ligne de quatre ou de cinq. Notre façon de jouer va au-delà de la composition. Nous avons déjà pris une décision et maintenant, nous allons avoir une séance de pré-entraînement, qui permettra de savoir clairement quelle équipe jouera dimanche« , explique le sélectionneur de l’Argentine dans des propos relayé par Foot Mercato.

« La France a d’autres joueurs qui alimentent Mbappé et le rendent encore meilleur »

Lionel Scaloni qui a expliqué se méfier de toute l’équipe de France et pas seulement l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé. « Il n’y a pas que Mbappé. Outre le fait que c’est un bon joueur, la France a d’autres joueurs qui l’alimentent et le rendent encore meilleur […] La France présente des qualités dans toutes les zones du terrain. En contre, ils sont mortels. Ce n’est pas seulement une phase de jeu ou le fait d’imaginer que l’Argentine garde la possession. Ils peuvent nous faire mal même lorsque nous avons la possession. »