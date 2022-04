Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), en conclusion de la 32e journée de Ligue 1, le PSG reçoit – au Parc des Princes – l’Olympique de Marseille pour le choc entre les deux premiers du classement. Si les Parisiens auront pour objectif de s’imposer afin de s’approcher encore un peu plus de leur 10e titre de champion de France, ils ne devraient pas pouvoir compter sur le soutien de leurs ultras. En effet, selon Le Parisien, les membres du Collectif Ultras Paris seront présents dans la tribune Auteuil mais devraient faire une grève de chants et d’encouragements. De leur côté, les supporters marseillais seront également interdits de déplacement à Paris. Une rencontre qui se jouera donc dans une ambiance particulière dans les tribunes. Dans sa chronique sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton est revenu sur cette décision du CUP.

« Ça va être une cathédrale silencieuse, ce n’est pas encore Notre Dame mais pas très loin. Selon notre confrère du Parisien, le PSG devra faire sans le soutien de ses Ultras face à l’OM, ce qui est une sacrée surprise tout de même. On savait depuis la déroute face au Real Madrid en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions que les relations s’étaient gravement détériorées entre les Ultras et la direction du club, mais on n’imaginait pas forcement une grève des encouragements pour l’affiche de l’année, le match de l’année au Parc des Princes face à l’ennemi juré, l’Olympique de Marseille. Le CUP avait déjà exposé sa colère lors de la venue de Bordeaux puis de Lorient sous la forme de sifflets et de banderoles. Les Ultras parisiens et de nombreux supporters historiques sont sur la même longueur d’onde. Ils reprochent l’absence de changements au sein de la direction parisienne et jugent entre autre l’évolution du maillot, désormais trop éloigné de l’esprit et des couleurs parisiennes. Alors, je n’aime pas dire du mal mais je suis un petit peu d’accord avec eux. Rendez-nous notre Paris Saint-Germain initial. Alors, on se dirige vers un boycott de ce 102e Classique par les membres du CUP et leurs sympathisants du virage d’Auteuil. Un boycott qui devrait se traduire par une absence totale de chants et d’encouragements. Une situation vraiment exceptionnelle pour un match face à l’OM. Décidément, et sans vouloir jouer les vieux cons, tout se perd. »