Pavard ne serait pas contre une finale Bayern / PSG en C1

Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions vont commencer dans pile un mois. Le PSG recevra le Real Madrid le 15 février pour la manche aller (retour le 9 mars). Le Bayern Munich se déplacera lui à Salzbourg le 16 février (retour le 8 mars). Dans une interview accordée à Téléfoot, Benjamin Pavard a été interrogé sur une possible finale entre les deux clubs, comme en 2020.

« Je signerais pour une finale Bayern / PSG ? Bien sûr. Du moment que l’on est en finale, je signe direct. Paris, c’est une grande équipe avec de très grands joueurs. En Ligue 1, ils sont premiers, en Ligue des Champions ils sont aussi performants. Ils font partis des favoris. Il n’y a aucune équipe qui nous fait peur. On est le Bayern de Munich, on est l’une des meilleures équipes du monde. Donc on n’a pas peur de Paris, pas peur du Real, on n’a pas peur de n’importe quelle équipe.«