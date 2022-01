Hier soir, le PSG s’est imposé contre Brest (2-0) pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Durant cette rencontre, Mauricio Pochettino a fait jouer pour la première fois Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Marquinhos ensemble. Un souhait de très nombreux observateurs et supporters depuis plusieurs mois. Eric Rabesandratana espère que l’entraîneur argentin utilisera plus souvent ce système en vue du match contre le Real Madrid.

« Sur l’ensemble, on est très satisfait de la performance collective qu’a livrée le PSG avec une bonne intensité, un travail défensif. […]Les cadres tiennent la barre ? Exactement. C’est ce qui ressortait. On a eu une colonne vertébrale, c’est-à-dire Donnarumma, Marquinhos, Verratti et Mbappé qui a été excellente. Ça facilite forcément la tâche de tout le monde et permet de garder un équilibre d’équipe. […]On a enfin vu Marquinhos, Ramos et Kimpembe ensemble et qu’est-ce que ça fait du bien. On est content, savoure l’ancien capitaine parisien dans sa chronique pour France Bleu Paris. On a attendu un petit bout de temps. Ce n’était pas longtemps, c’était en fin de match mais on a vraiment besoin qu’ils travaillent ensemble pour créer une vraie relation technique et tactique. Il reste quatre ou cinq matches, suivant si le PSG gagne son match contre Nice en Coupe de France. Profitons-en pour les faire bosser ensemble. On n’est pas obligé de jouer tous les matches à trois derrière mais ça peut être intéressant de les préparer pour ce match du Real. Si on a ses trois là qui sont un peu plus habitués à jouer ensemble et performants, ça peut nous féliciter la tâche avec les deux latéraux que l’on a avec Hakimi et Mendes.«