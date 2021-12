Pélissier : « Affronter Messi, un rêve pour tout le monde »

Pour son dernier match de l’année 2021, le PSG se déplace à Lorient pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Une équipe bretonne mal en point – 19e – qui voudra tenter de faire un résultat contre les Rouge & Bleu. Christophe Pélissier, l’entraîneur lorientais, a hâte d’affronter Lionel Messi.

« Affronter Messi, c’est un rêve pour tout le monde. Lorsque j’entraînais Luzenac (2007-2014), j’allais voir beaucoup de matches au Camp Nou, à Barcelone. C’était exceptionnel de voir jouer Léo Messi. De l’affronter, on n’y aurait jamais cru, même en début de saison, s’enflamme l’entraîneur Lorientais en conférence de presse. C’est une chance inouïe d’avoir un joueur comme ça dans le championnat de France, on ne s’en rend pas compte. Quoi qu’il arrive, on aura joué contre lui, et c’est exceptionnel. »